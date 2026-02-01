DAX25.081 +0,2%Est506.080 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8100 +3,4%Nas22.683 -0,3%Bitcoin57.906 +1,8%Euro1,1758 -0,1%Öl71,49 -0,6%Gold5.039 +0,9%
EUREX/Bund-Future im Verlauf stabil

20.02.26 08:32 Uhr

DOW JONES--Der Bund-Future handelt am Freitag im Verlauf gut behauptet. Der März-Kontrakt steigt um 5 Ticks auf 129,35 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,45 Prozent und das Tagestief bei 129,29 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 2 Ticks auf 117,03 Prozent. Mit Blick auf den Tag wird sich die Aufmerksamkeit auf den PCE-Kernpreisindex aus den USA für Dezember richten. Hier erwartet die Deutsche Bank einen Anstieg von 0,4 Prozent (gegenüber +0,2% im November), während der Konsens einen Zehntelprozentpunkt niedriger liegt. Obwohl der Kern-Verbraucherpreisindex (CPI) vergangene Woche besser als erwartet ausgefallen sei, seien die daraus ableitbaren Signale für den PCE-Kernindex im Januar nicht ganz so günstig.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 20, 2026 02:33 ET (07:33 GMT)