EUREX/Bund-Future im Verlauf weiter abwärts

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im Verlauf des Handels am Montagmorgen schwächer. Er verliert gegen 8.37 Uhr 46 Ticks auf 175,34 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 175,65 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 175,70, das -tief bei 175,30 Prozent. Umgesetzt wurden knapp 64.300 Kontrakte.

Damit setzt sich die Talfahrt der Langläufer fort. Wegen des Feiertags in den USA wird mit einem ruhigen Geschäft gerechnet. Die Helaba-Analysten erwarten, dass in den kommenden Tagen die europäischen Einkaufsmanager-Indizes und das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung für Impulse sorgen könnten.

"Die technische Lage des Bund-Futures ist als sehr angeschlagen zu bezeichnen", so die Helaba. Das Verkaufssignal des MACD habe bereits in den letzten Tagen negative Signale geliefert, der Rutsch unter die 176,10er Marke habe den Abgabedruck nochmals verstärkt. Zudem zeichne sich eine negative Fortsetzungsformation ab, so dass die Kurszielmarken bei 174,97 und 174,50 in den Fokus rücken könnten.

February 15, 2021 02:48 ET (07:48 GMT)