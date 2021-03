EUREX/Bund-Future im Verlauf zunächst stabil über 174er-Marke

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den Bund-Future geht es am Donerstag im Verlauf nach oben. Der März-Kontrakt steigt um 20 Ticks auf 174,13 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 174,15 Prozent und das Tagestief bei 173,73 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 40.448 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 6 Ticks auf 134,57 Prozent. Bei einem vergleichsweise leeren Datenkalender sprechen die Marktstrategen der DZ Bank von einem Einkaufstag - denn Angebote gibt es reichlich. Im Fenster stehen Anleihen im Wert von rund 17 Milliarden Euro. So will Spanien sage und schreibe vier Staatsanleihen und einen Linker-Bond im Gesamtvolumen von schätzungsweise 7 Milliarden Euro aufstocken. Frankreich will mit der Aufstockung von drei Anleihen insgesamt 10 Milliarden Euro einnehmen.

Charttechnisch deutet sich für die DZ Bank eine Fortsetzung der gestrigen Abwärtsbewegung des Bund-Futures an. Es sei allerdings unwahrscheinlich, dass die Dynamik ähnlich hoch ausfallen werde.

DJG/thl/raz

(END) Dow Jones Newswires

March 04, 2021 02:54 ET (07:54 GMT)