EUREX/Bund-Future in enger Spanne

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures steigt am Freitagmorgen bis 8.20 Uhr um zwei Ticks auf 169,92 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 170,00 Prozent und das Tagestief bei 169,84 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 11.179 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 12 Ticks auf 201,28 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 2 Ticks auf 134,83 Prozent. Im Blick stehen die US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag. Im Konsens wird ein Plus von 671.000 neuen Stellen erwartet. Allerdings sind die Unsicherheiten groß.

Schwierigkeiten bei der Stellenbesetzung sind nach Einschätzung der Commerzbank das Hauptrisiko für die Arbeitsmarktdaten. Da die Zahl der offenen Stellen auf ein Rekordhoch gestiegen ist, dürfte aber wohl ein Anstieg von mehr als 600.000 Stellen für Fed-Chef Powell ausreichen, um die Tapering-Debatte auf der Offenmarktsitzung am 16. Juni offiziell zu starten, heißt es.

June 04, 2021