EUREX/Bund-Future kann Gewinne verteidigen

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Plus am Vortag legt der Bund-Future am Donnerstag im Verlauf weiter zu. Der Juni-Kontrakt steigt bis 8:35 Uhr um 25 Ticks auf 136,2 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 136,20 Prozent und das Tagestief bei 135,84 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 16.352 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 15 Ticks auf 118,59 Prozent.

Die Bank von England (BoE) steht mit ihrer Zinsentscheidung am Mittag im Mittelpunkt des Interesses, wobei eine Straffung zu erwarten ist. Der Leitzins dürfte ein weiteres Mal um 25 Basispunkte erhöht werden. Es wäre die zwölfte Zinserhöhung in Folge. Die Notenbanker stehen nach Einschätzung der Zinsstrategen der Helaba trotz der bisher erfolgten Straffung unter Handlungsdruck, die EU-harmonisierte Inflationsrate liegt dort jenseits der 10-Prozent-Marke.

May 11, 2023