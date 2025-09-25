DAX23.539 -0,3%ESt505.457 -0,3%Top 10 Crypto15,51 +1,7%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin95.547 +0,8%Euro1,1789 -0,2%Öl67,77 ±-0,0%Gold3.776 +0,3%
EUREX/Bund-Future kaum verändert

24.09.25 08:57 Uhr

DOW JONES--Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt am Mittwoch bis 8.55 Uhr um 3 Ticks auf 128,27 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,31 Prozent und das Tagestief bei 128,19 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 30.803 Kontrakte. Der Buxl-Futures verbessert sich um 10 Ticks auf 113,24 Prozent. Der Bobl-Futures notiert unverändert bei 117,71 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 24, 2025 02:58 ET (06:58 GMT)