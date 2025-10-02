EUREX/Bund-Future kaum verändert

DOW JONES--Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Donnerstagmorgen bis 8.14 Uhr 2 Ticks auf 128,58 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,67 Prozent und das Tagestief bei 128,50 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 12.652 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 16 Ticks auf 114,02 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 1 Tick auf 117,86 Prozent.

