EUREX/Bund-Future knapp behauptet - Warten auf Inflationsdaten

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert am Freitag im Verlauf knapp behauptet. Der September-Kontrakt verliert 5 Ticks auf 131,99 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 132,07 Prozent und das -tief bei 131,8 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 17714 Kontrakte. Der Bobl-Futures gibt 4 Ticks auf 116,56 Prozent ab. Am Berichtstag stehen Infaltionsdaten im Fokus. Bereits am Vormittag richten sich die Blicke auf die Inflationsentwicklungen des laufenden Monats in Frankreich, Spanien und Italien. Am Montag und Dienstag werden die deutschen und europäischen Werte bekannt gegeben.

Die Situation ist von Land zu Land verschieden

So heißt es am Morgen bei den Zinsstrategen der Helaba, dass die italienischen und französischen Zeitreihen nur kleine Basiseffekte aufwiesen, die spanische hingegen einen großen. Auch deswegen sind die Erwartungen zum Inflationsverlauf nicht eindeutig. Spanien und Frankreich werden schwächer erwartet, Italien dagegen auf einem leicht höheren Niveau. Dort liegt die Jahresteuerung aber unterhalb von einem Prozent und damit am unteren Ende des Rankings. Die Spanne von fast 5 Prozent und null innerhalb der Eurozone trägt zur Unsicherheit der EZB über die Inflationsperspektiven bei.

In den USA richtet sich der Fokus ebenfalls auf die Preisentwicklung. Mit den Konsumzahlen (PCE) des Monats Mai werden auch die Deflatoren veröffentlicht und der PCE-Kerndeflator ist das von der Fed bevorzugte Inflationsmaß. Eine rückläufige Tendenz der Jahresrate und ein nur schwaches monatliches Plus werden erwartet, so dass es nach Einschätzung der Helaba keinen Gegenwind für die vorhandenen Zinssenkungserwartungen geben wird.

