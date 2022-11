EUREX/Bund-Future kommt vom Tageshoch deutlich zurück

Die Inflation in Deutschland ist auf dem höchsten Stand seit 1951 - das bedeutet ganz klar für Sie: Wenn Sie ihr Geld nicht richtig investieren und es einfach auf der Bank lassen, erleben Sie einen permanenten Wertverlust jeden Tag! Wie Sie das vermeiden, erfahren Sie im Online-Seminar morgen Abend!

Heute im Fokus

Geopolitische Spannungen belasten: DAX knapp im Minus -- Asiens Börsen uneins -- Siemens Energy tief in den roten Zahlen -- Hedgefonds fordert Alphabet zu Stellenabbau auf -- Twitter im Fokus

Dermapharm legt beim Umsatz deutlich zu. Ford muss Komponenten für Bau von E-Autos selbst produzieren. Roche erhält Notfallzulassung für Affenpockenvirus-Test in den USA. Zurich Insurance strebt Eigenkapitalrendite von über 20 Prozent an. Grand City Properties profitiert von höheren Mieteinnahmen. Netflix meldet Erfolge für "Im Westen nichts Neues" und "The Crown".