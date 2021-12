EUREX/Bund-Future legt im Verlauf leicht zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einem kleinen Plus notiert der Bund-Future zum Start in die Woche der Notenbanken. Der März-Kontrakt steigt um 8.40 Uhr um 8 Ticks auf 174,05 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 174,16 Prozent und das Tagestief bei 173,89 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 10.245 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 5 Ticks auf 134,02 Prozent. Der Datenkalender ist zum Start in die Woche recht leer.

Für die EWU-Staatsanleihen und die Bund-Spreads werden durch die Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag neue Richtungsangaben gesetzt, so die Anleihestrategen der DZ Bank. Seit der jüngsten Sitzung, als EZB-Präsidentin Lagarde ein Ende des PEPP in Aussicht gestellt hatte, seien die Risikoprämien - vor allem im Peripheriesegment - angestiegen und hätten neue Höchststände für das laufende Jahr erreicht. Ob die Spreads weiter steigen oder wieder fallen, hänge vom Umfang der Käufe im kommenden Jahr ab.

December 13, 2021 02:48 ET (07:48 GMT)