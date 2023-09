EUREX/Bund-Future legt im Verlauf zu - Günstige Preisdaten stützen

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den Bund-Future geht es nach dem Rücksetzer am Vortag am Mittwoch leicht nach oben. Ein Impuls kommt von den deutschen Erzeugerpreisen, die im August im Jahresvergleich den stärksten Rückgang seit Beginn der Erhebung im Jahr 1949 verzeichneten. Der abnehmende Preisdruck nährt für Elmar Völker, Makrostratege bei der LBBW, einerseits die Hoffnung, dass sich die Inflation auch auf Konsumentenebene in den kommenden Monaten weiter abschwächt; andererseits mahne der Aufwärtshaken im Vormonatsvergleich, den Kampf gegen die hohe Inflation nicht voreilig für gewonnen zu erklären.

Ein weiterer positiver Impuls ist, dass die Verbraucherpreise in Großbritannien im August weniger stark als erwartet gestiegen sind. Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 23 Ticks auf 129,65 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,74 Prozent und das Tagestief bei 129,30 Prozent. Umgesetzt wurden bis 9.06 Uhr rund 66.000 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 12 Ticks auf 115,85 Prozent.

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 20, 2023 03:07 ET (07:07 GMT)