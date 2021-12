EUREX/Bund-Future legt nach Einbruch der Auftragseingänge zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den Bund-Future ist es am Montag kurzfristig um 20 Ticks nach oben gegangen, nachdem die deutschen Auftragseingänge für das verarbeitende Gewerbe im Oktober unerwartet um 6,9 Prozent zurückgegangen sind. "Der Auftragsrückgang wirkt brutal", so Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Das Infektionsgeschehen in Asien mache sich nun bemerkbar.

Die Auftragseingänge aus dem Ausland außerhalb der Eurozone gingen um 18,1 Prozent zurück. Auch wenn der Rückgang zum Großteil auf das Konto der volatilen Großaufträge gehe, verbleibe auch ohne diese noch ein Minus. Das aktuelle Zahlenwerk mahne zur Vorsicht. Von nun an dürfte es beim monatlichen Auftragseingang wieder volatiler zugehen.

Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert um 8.40 Uhr 7 Ticks auf 172,98 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 173,01 Prozent und das Tagestief bei 172,71 Prozent. Umgesetzt wurden rund 18.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 22 Ticks auf 220,28 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 2 Ticks auf 135,58 Prozent.

December 06, 2021 02:48 ET (07:48 GMT)