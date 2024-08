EUREX/Bund-Future legt noch etwas zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den Bund-Future geht es am Donnerstag im Verlauf noch ein paar Ticks nach oben. Der September-Kontrakt steigt um 4 Ticks auf 134,83 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 134,85 Prozent und das Tagestief bei 134,66 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 16.531 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 2 Ticks auf 118,02 Prozent. Mit den Einkaufsmanagerindizes des Verarbeitenden und des Dienstleistungsgewerbes stehen global wichtige Stimmungs- und Frühindikatoren des laufenden Monats im heutigen Kalender.

Die Einkaufsmanagerindizes im Verarbeitenden Gewerbe sowohl in Deutschland als auch in der Eurozone sind in den letzten Monaten bereits signifikant schwächer ausgefallen. Insofern scheinen den Marktstrategen der Helaba nun Werte nahe dem Vormonatsniveau möglich. Sollte es zu leichten Verbesserungen kommen, dürften diese aber kaum in der Lage sein, die vorhandenen Zinssenkungserwartungen bezüglich der EZB zu verdrängen.

August 22, 2024 02:47 ET (06:47 GMT)