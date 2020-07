EUREX/Bund-Future leicht im Minus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future handelt am Mittwoch im Verlauf knapp im Minus. Eines der spannendsten Themen ist aktuell die Entwicklung am Arbeitsmarkt in Folge des Konjunktureinbruchs. Am Nachmittag steht aus den USA der ADP-Report auf der Agenda, hier rechnet der Konsens mit einem massiven Stellenaufbau. Das Marktsentiment könnte nach Einschätzung der Marktstrategen der Helaba von dieser Zahl deutlicher beeinflusst werden als von den Stimmungsbarometern. Risk-On-Impulse scheinen ihnen möglich. Zudem könnten die Daten einen guten Hinweis auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht am Donnerstag liefern.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert aktuell 14 Ticks auf 176,03 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 176,2 Prozent und das Tagestief bei 175,97 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 30.436 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 3 Ticks auf 134,86 Prozent.

