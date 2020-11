EUREX/Bund-Future leicht im Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt am Freitagmorgen bis 8.10 Uhr um 3 Ticks auf 175 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 175 Prozent und das -tief bei 174,87 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 12.616 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 30 Ticks auf 224,54 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 2 Ticks auf 135,36 Prozent. Das Geschäft dürfte am Berichtstag angesichts mangelnder Impulse ruhig verlaufen. Am Nachmittag spricht der Präsident der Fed von St. Louis, Bullard, daneben werden die US-Erzeugerpreise für Oktober veröffentlicht. Charttechnisch gilt es, die Marke von 175 nachhaltig im Bund-Future zu überwinden.

November 13, 2020 02:23 ET (07:23 GMT)