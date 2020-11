EUREX/Bund-Future leichter - Wie entscheidet die EZB im Dezember

FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter nach unten geht es im Bund-Future im Verlauf am Mittwoch. Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert 34 Ticks auf 173,78 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 174,08 Prozent und das -tief bei 173,66 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 34.143 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 9 Ticks auf 135,04 Prozent.

Die Marktstrategen der Helaba fragen sich, was die Europäischen Zentralbank im Dezember entscheiden wird. Die Nachrichten zur Impfstoffentwicklung hätten jüngst Hoffnungen geweckt, dass die Pandemie einem schnelleren Ende entgegensteuern könnte als bisher gedacht. Diesen Hoffnungen folgend würde eine geldpolitische Aktivität im Dezember ihre Wirkung wegen der üblichen Verzögerung von einem Jahr und mehr erst dann entfalten, wenn wegen Impferfolgen die Krise vielleicht zu Ende sei.

Auf der anderen Seite geben die Zinsstrategen der Helaba zu bedenken, dass die aktuellen Lockdowns die wirtschaftlichen Perspektiven im laufenden Quartal getrübt und auch die finanziellen Rahmenbedingungen von Konsumenten, Produzenten und Staaten sich in der Coronakrise zumeist verschlechtert hätten. Eine deutlich akkommodierende Geldpolitik sei daher weiterhin vonnöten und ein Nachlegen der EZB sollte nicht gänzlich wegen der Spekulationen auf Impfstofffortschritte ausgeschlossen werden. EZB-Präsidentin Christine Lagarde werde diesen Tenor am frühen Nachmittag mit ihrem Forumsbeitrag in Sintra wohl wiederholen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2020 02:55 ET (07:55 GMT)