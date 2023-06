EUREX/Bund-Future mit Abgaben

FRANKFURT (Dow Jones)--Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Dienstagmorgen gegen 8.10 Uhr 15 Ticks auf 134,19 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 134,55 Prozent und das Tagestief bei 134,17 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 19.789 Kontrakte. Der Buxl-Futures reduziert sich um 46 Ticks auf 136,02 Prozent. Der Bobl-Futures fällt um 13 Ticks auf 116,66 Prozent. Mit dem ZEW-Index sowie den US-Verbraucherpreisen stehen wichtige Datensätze zur Veröffentlichung am Berichtstag an.

June 13, 2023 02:15 ET (06:15 GMT)