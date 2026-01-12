DAX25.049 +0,3%Est506.153 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4600 +3,3%Nas22.864 +1,0%Bitcoin55.617 +2,3%Euro1,1792 +0,1%Öl71,07 -0,2%Gold5.188 +0,9%
EUREX/Bund-Future mit Abgaben

25.02.26 08:28 Uhr

DOW JONES--Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Mittwochmorgen gegen 8.16 Uhr nach den Aufschlägen an den Vortagen 11 Ticks auf 129,58 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,71 Prozent und das Tagestief bei 129,57 Prozent. Umgesetzt wurden rund 22.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 24 Ticks auf 112,4 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 4 Ticks auf 117,13 Prozent.

February 25, 2026 02:28 ET (07:28 GMT)