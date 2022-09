EUREX/Bund-Future mit Aufschlägen - Preisdaten im Blick

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt am Freitagmorgen gegen 8.22 Uhr um 22 Ticks auf 137,53 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 137,55 Prozent und das Tagestief bei 136,98 Prozent. Umgesetzt wurden rund 18.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures legt um 68 Ticks auf 145,60 Prozent zu. Der Bobl-Futures gewinnt 15 Ticks auf 119,27 Prozent.

Im Blick stehen nach den deutschen Verbraucherpreise am Vortag zum Wochenschluss die Inflationsdaten für September aus Europa als potenzieller Impulsgeber. Erwartet wird ein Anstieg um 9,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Nachdem die deutschen Preise stärker als erwartet gestiegen waren, was die Börsen am Vortag belastete, ist auch auf europäischer Seite ein Überschießen nach oben möglich.

September 30, 2022 02:32 ET (06:32 GMT)