EUREX/Bund-Future mit Aufschlägen vor Fed-Entscheidung

FRANKFURT (Dow Jones)--Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt am Mittwochmorgen bis 8.30 Uhr um 17 Ticks auf 137,17 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 137,22 Prozent und das Tagestief bei 136,82 Prozent. Umgesetzt wurden 17.383 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 30 Ticks auf 145,18 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 5 Ticks auf 117,39 Prozent.

Im Blick steht die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank am Abend, insbesondere der Ausblick. Laut der Deutschen Bank wird nach einer Zinserhöhung am Abend um 25 Basispunkte ein weiterer solcher Schritt beim nächsten Entscheid am 22. März bereits eingpreist.

February 01, 2023 02:39 ET (07:39 GMT)