EUREX/Bund-Future mit kleinem Minus

DOW JONES--Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Dienstagmorgen bis 8.10 Uhr 7 Ticks auf 127,73 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,83 Prozent und das Tagestief bei 127,70 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 9.454 Kontrakte. Der Buxl-Futures reduziert sich um 14 Ticks auf 110,34 Prozent. Der Bobl-Futures büßt 2 Ticks auf 116,19 Prozent ein.

Wer­bung Wer­bung

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 30, 2025 02:13 ET (07:13 GMT)