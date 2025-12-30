DAX24.344 ±-0,0%Est505.757 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,60 +2,8%Nas23.474 -0,5%Bitcoin74.574 +0,8%Euro1,1774 ±0,0%Öl62,07 +0,5%Gold4.358 +0,6%
EUREX/Bund-Future mit kleinem Minus

30.12.25 08:12 Uhr

DOW JONES--Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Dienstagmorgen bis 8.10 Uhr 7 Ticks auf 127,73 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,83 Prozent und das Tagestief bei 127,70 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 9.454 Kontrakte. Der Buxl-Futures reduziert sich um 14 Ticks auf 110,34 Prozent. Der Bobl-Futures büßt 2 Ticks auf 116,19 Prozent ein.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 30, 2025 02:13 ET (07:13 GMT)