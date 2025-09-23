EUREX/Bund-Future mit kleinem Plus

DOW JONES--Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt am Dienstagmorgen bis 8.20 Uhr um 12 Ticks auf 128,33 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,35 Prozent und das Tagestief bei 128,23 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 12.260 Kontrakte. Der Buxl-Futures erhöht sich um 24 Ticks auf 113,06 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 6 Ticks auf 117,79 Prozent.

September 23, 2025 02:22 ET (06:22 GMT)