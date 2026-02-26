EUREX/Bund-Future mit kleinem Plus

DOW JONES--Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt am Donnerstagmorgen gegen 8.25 Uhr um 4 Ticks auf 129,64 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,69 Prozent und das Tagestief bei 129,57 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 17.761 Kontrakte. Der Buxl-Futures notiert unverändert bei 112,54 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 3 Ticks auf 117,16 Prozent.

February 26, 2026 02:30 ET (07:30 GMT)