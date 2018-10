EUREX/Bund-Future mit kleinem Rücksetzer zum Handelsstart

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den Bund-Future geht es am Mittwoch im frühen Handel um ein paar Ticks nach unten. Dies ist der gestiegenen Risikobereitschaft der Investoren zuzuschreiben. Allerdings handelt der Kontrakt weiterhin auf einem hohen Niveau. Daran dürfte sich nichts ändern, bis es endgültig einen Haushaltsplan aus Italien gibt, der die Zustimmung der EU-Kommission wie auch der Märkte erhält.

Die EU-Kommission hat die Regierung in Italien aufgefordert, bis 13. November neue Schuldenabbaupläne vorzulegen, und in Schreiben erneut betont, dass die starke Haushaltsexpansion 2019 in klarem Widerspruch zur empfohlenen Anpassung stehe.

Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert zehn Ticks auf 160,18 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 160,23 Prozent und das Tagestief bei 160,11 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 30.897 Kontrakte. Der BOBL-Futures verliert drei Ticks auf 131,44 Prozent.

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 31, 2018 03:41 ET (07:41 GMT)