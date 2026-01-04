EUREX/Bund-Future mit kleinen Aufschlägen

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Dienstagmorgen bis 8.10 Uhr um 17 Ticks auf 125,35 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,43 Prozent und das Tagestief bei 124,90 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 25.642 Kontrakte. Der Buxl-Futures verbessert sich um 22 Ticks auf 109,76 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 10 Ticks auf 115,45 Prozent.

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March 31, 2026 02:12 ET (06:12 GMT)