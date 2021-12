EUREX/Bund-Future mit leichten Abgaben

FRANKFURT (Dow Jones)--Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Dienstagmorgen bis 8.25 Uhr 5 Ticks auf 174,65 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 174,75 Prozent und das Tagestief bei 174,6 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 9.306 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 4 Ticks auf 217,28 Prozent. Der Bobl-Futures reduziert sich um 1 Tick auf 134,21 Prozent. Im Handel stellt man sich auf ein zurückhaltendes Geschäft ein.

Mit den geldpolitischen Entscheidungen der EZB sowie der US-Notenbank stehen gleich zwei möglicherweise marktbewegende Events in der laufenden Woche an. Die Zeichen stehen auf einer Normalisierung der lockeren Geldpolitik. Die Fed könnte ihr Kaufprogramm schneller abwickeln als bislang erwartet und die EZB ein Ende der PEPP-Käufe Ende März bekannt geben. Die Maßnahmen könnten die Renditen am Anleihemarkt steigen lassen.

December 14, 2021