EUREX/Bund-Future mit leichten Aufschlägen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt am Dienstagmorgen bis 8.15 Uhr um 17 Ticks auf 132,29 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 132,45 Prozent und das Tagestief bei 132,14 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 12.809 Kontrakte. Der Buxl-Futures verbessert sich um 22 Ticks auf 132 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 7 Ticks auf 115,65 Prozent. Größere Impulse sind erst mit neuen Preisdaten am Donnerstag in Sicht.

