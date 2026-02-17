EUREX/Bund-Future mit leichten Aufschlägen

DOW JONES--Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt am Dienstagmorgen bis 8.07 Uhr um 21 Ticks auf 129,37 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,38 Prozent und das Tagestief bei 129,13 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 24.221 Kontrakte. Der Buxl-Futures verbessert sich um 42 Ticks auf 111,72 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 10 Ticks auf 117,11 Prozent.

February 17, 2026 02:09 ET (07:09 GMT)