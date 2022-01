EUREX/Bund-Future nach Fed-Entscheidung unter 170 Prozent

FRANKFURT (Dow Jones)--Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt am Donnerstagmorgen bis 8.30 Uhr um 19 Ticks auf 169,89 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 170,09 Prozent und das Tagestief bei 169,69 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 40.489 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 58 Ticks auf 204,22 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 7 Ticks auf 132,77 Prozent. Der Bund-Future hatte auf die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank zunächst mit Abgaben reagiert.

Diese wurde am Markt falkenhaft aufgenommen. Fed-Präsident Jerome Powell hat eine erste Zinserhöhung für März praktisch vorangekündigt. Die Fed will zudem zukünftig flexibel in Abhängigkeit der Datenlage agieren. Der neue Konsens für dieses Jahr liegt laut QC Partners nun bei fünf Zinsschritten. Vor der Zinssitzung am Vortag waren es noch vier. Powell sei zum "Börsenschreck" geworden.

