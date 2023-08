EUREX/Bund-Future nach NRW-Inflationsdaten unter Druck

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future kommt am Mittwoch im Verlauf unter Druck. Hier lieferten die Inflationsdaten aus NRW den Impuls, die per August auf Monats- wie auf Jahresebene überraschend zulegten. In Anbetracht der Tatsache, dass verschiedene EZB-Mitglieder die Bedeutung der Inflationszahlen für August hervorgehoben haben, stehen diese im Fokus. Am frühen Nachmittag stehen dann die Daten aus Deutschland an, am Donnerstag folgen die vorläufigen Daten für Frankreich, Italien und den Euroraum.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert aktuell 36 Ticks auf 132,14 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 132,56 Prozent und das Tagestief bei 131,97 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 24.584 Kontrakte. Der Bobl-Futures fällt um 20 Ticks auf 115,5 Prozent.

August 30, 2023 03:13 ET (07:13 GMT)