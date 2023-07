EUREX/Bund-Future noch auf Richtungssuche

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future kann sich am Montag im Verlauf bisher für keine klare Tendenz entscheiden. Der September-Kontrakt steigt um drei Ticks auf 133,76 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 133,92 Prozent und das Tagestief bei 133,62 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 6.905 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt einen Tick auf 115,74 Prozent.

Der Bund-Future scheint sich weiter in Richtung Sommerpause zu verabschieden. So verweisen die Zinsstrategen der DZ Bank darauf, dass die Handelsspanne in der Vorwoche mit 191 Ticks die drittkleinste in diesem Jahr war. Am Vormittag werde auf die Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone geschaut, auch wenn es sich mit Ausnahme der Veröffentlichungen aus Südeuropa nur um finale Daten handelt. Die erste Veröffentlichung vor zehn Tagen war ungewöhnlich schwach.

DJG/thl/raz

(END) Dow Jones Newswires

July 03, 2023 02:41 ET (06:41 GMT)