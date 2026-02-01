DAX24.810 +0,4%Est506.017 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9400 -2,0%Nas23.031 +2,2%Bitcoin58.968 -1,1%Euro1,1869 +0,4%Öl67,58 -0,8%Gold5.026 +1,4%
EUREX/Bund-Future noch richtungslos

09.02.26 08:43 Uhr

DOW JONES--Der Bund-Future zeigt sich am Montag im Verlauf zunächst noch richtungslos. Der März-Kontrakt verliert 6 Ticks auf 128,18 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,27 Prozent und das -tief bei 128,06 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 36.665 Kontrakte. Der Bobl-Future gibt 1 Tick auf 116,6 Prozent ab. Der recht leere Datenkalender dürfte am Montag keinen Impuls für den Anleihemarkt liefern. Charttechnisch positiv ist, dass sich der Bund-Future über seiner 21- und 55-Tagelinie zum Wochenstart halten kann.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 09, 2026 02:44 ET (07:44 GMT)