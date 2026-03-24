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EUREX/Bund-Future notiert unverändert

24.03.26 08:18 Uhr

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures notiert am Dienstagmorgen um 8.15 Uhr unverändert bei 125,45 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,56 Prozent und das Tagestief bei 125,24 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 49.812 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 2 Ticks auf 109,52 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 2 Ticks auf 115,51 Prozent.

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 24, 2026 03:18 ET (07:18 GMT)