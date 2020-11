EUREX/Bund-Future profitiert von Risikoscheu

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den Bund-Future geht es am Mittwoch im Verlauf deutlich nach oben, weil Rentenpapiere als sicherer Hafen gesucht sind. Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 73 Ticks auf 176,76 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 176,83 Prozent und das Tagestief bei 175,53 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 122590 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 22 Ticks auf 136,01 Prozent.

Alles dreht sich um die Präsidentschaftswahlen in den USA. Nach bisherigem Stand der Auszählung der Stimmen der US-Präsidentschaftswahl ist noch unklar, ob Trump oder Biden als Sieger hervorgehen wird. Allerdings hat sich Donald Trump bereits zum Sieger der Wahl ernannt, und das, bevor alle Auszählungen beendet sind. "Trump hat die Karte des Wählerbetrugs ausgespielt", so Marktstratege Neil Wilson von markets.com. Dies habe die Märkte zweifellos verunsichert, denn ein langer und langwieriger Kampf vor Gericht sei genau das, was Investoren nicht wollten

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 04, 2020 03:08 ET (08:08 GMT)