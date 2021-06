EUREX/Bund-Future ruhig vor EZB und US-Preisdaten

FRANKFURT (Dow Jones)--Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt am Donnerstagmorgen bis 8.25 Uhr um 10 Ticks auf 172,65 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 172,68 Prozent und das Tagestief bei 172,53 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 11.989 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 20 Ticks auf 202,8 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 5 Ticks auf 134,38 Prozent. Im Blick steht die geldpolitische Entscheidung der EZB sowie die US-Verbraucherpreise.

Ein besonderes Augenmerk werden die Marktakteure wohl auf die Inflationsprojektionen der EZB legen, so die DZ Bank. Die Notenbank-Oberen hätten zuletzt stets betont, dass der gegenwärtige Preisschub lediglich von temporärer Natur sei. "Vor diesem Hintergrund gehen wir davon aus, dass die Inflationsprojektionen für 2022/23 auf vergleichsweise niedrigem Niveau verbleiben. Dies spricht gegen eine vorzeitige Abkehr von der ultra-expansiven Geldpolitik der EZB", heißt es.

Die Indikatorenlage stütze die Aussicht auf einen Vorstoß des Bund-Future bis in den Bereich um 173,00, so die DZ Bank. Ob das Rentenbarometer seine Kursgewinne verteidigen könne, liege unter anderem in den Händen der EZB. Ein Rücksetzer unter die Marke von 172,00 sei nicht völlig auszuschließen.

DJG/mpt /cln

(END) Dow Jones Newswires

June 10, 2021 02:33 ET (06:33 GMT)