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EUREX/Bund-Future rutscht unter 124er-Marke

18.05.26 08:31 Uhr

DOW JONES--Für den Bund-Future geht es am Montag im Verlauf nach unten. Der Juni-Kontrakt verliert 30 Ticks auf 123,97 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 124,02 Prozent und das -tief bei 123,74 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 40.843 Kontrakte. Der Bobl-Futures büßt 14 Ticks auf 114,76 Prozent ein.

Die Marktstrategen der Helaba sehen in der Mischung aus zunehmenden Zinssorgen in den USA, der Regierungskrise in Großbritannien und den Belastungen seitens der erhöhten Energiepreise den Grund für steigende Renditen vor allem in den USA, aber auch in Großbritannien und der Eurozone.

Der Future hatte in der Vorwoche die Unterstützungen bei 124,40 und 124,25 durchbrochen und am Morgen ein Kontrakttief bei 123,74 markiert. Damit einhergehend habe sich die technische Situation deutlich getrübt, so die Marktstrategen. Der Datenkalender ist komplett leer, von dieser Seite ist auch am Dienstag keine Unterstützung zu erwarten.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 18, 2026 02:32 ET (06:32 GMT)