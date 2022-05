EUREX/Bund-Future sehr fest - Gemengelage treibt

FRANKFURT (Dow Jones)--Für die Anleihen geht es am Donnerstag deutlich nach oben, die Zinsen fallen. Verantwortlich dafür gemacht wird im Handel die aktuelle Gemengelage. So habe es jüngst recht ambitionierte Erwartungen an die Zinserhöhungsschritte der EZB in diesem Jahr gegeben. Zudem werde deutlich, dass sich die Konjunktur im weiteren Jahresverlauf abschwächen dürfte. Aber auch die hohe Volatilität an den Aktienmärkten sorge dafür, dass sichere Häfen von Investoren aufgesucht würden. Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 106 Ticks auf 154,83 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 155,19 Prozent und das -tief bei 153,61 Prozent. Zum Start in die Woche notierte der Kontrakt derweil noch bei 150,49. Umgesetzt wurden bisher 934.664 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 57 Ticks auf 128,18 Prozent.

May 12, 2022 11:18 ET (15:18 GMT)