EUREX/Bund-Future stabilisiert sich nach Abverkauf am Vortag

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Abverkauf am Vortag kann sich der Bund-Future am Mittwoch im Verlauf erst einmal stabilisieren. Der März-Kontrakt steigt um 6 Ticks auf 174,63 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 174,65 Prozent und das Tagestief bei 174,38 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 41.963 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 1 Tick auf 134,59 Prozent. Langfristig orientierte Investoren können heute bei der Aufstockung der Bundesanleihe mit Fälligkeit August 2048 zugreifen, die es am Vortag mit einer leicht positiven Rendite zu erwerben gab.

Helaba: Reflation Trade belastet Bundesanleihen weiter

Der "reflation trade" dominiert nach Aussage der Marktstrategen der Helaba weiterhin das Marktgeschehen und so bleiben risikoreichere Assets latent gefragt, während vermeintliche "safe havens" wie Bundesanleihen und Treasuries tendenziell unter Druck stehen. Die Inflationserwartungen steigen derweil im Trend an, auch wenn es immer wieder Rücksetzer gibt. Die Realrenditen dies- und jenseits des Atlantiks liegen im zehnjährigen Bereich bei minus 1 Prozent oder darunter.

Gerade in der Währungsunion sei zwar der jüngste, nominale Renditeanstieg mit einem Anstieg der Realrendite verbunden gewesen. Nachhaltig dürfte dies aber angesichts der EZB-Eingriffe in den Markt nicht sein. Ein Anstieg der Realrenditen liege nicht im Interesse der Notenbanken - und auch nicht der Finanzminister. So hat EZB-Chefin Lagarde immer wieder betont, dass es Aufgabe der EZB sei, für günstige Finanzierungsbedingungen zu sorgen.

February 17, 2021 02:48 ET (07:48 GMT)