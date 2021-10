EUREX/Bund-Future stabilisiert - trotz Tief der Realrendite

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Stabilisierung des Bund-Futures setzt sich fort. Gegen 8.15 Uhr gibt er zwar geringfügig um 8 Ticks auf 168,75 Prozent nach, damit notiert er aber weiterhin deutlich über den jüngsten Tiefstständen. Gestartet war er in der Nacht mit 168,78 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 168,86, das -tief bei 168,51 Prozent. Umgesetzt worden sind bisher knapp 18.000 Kontrakte.

Der Bund-Future hat laut Helaba die Widerstandslinie des seit August bestehenden Abwärtstrendkanals überwunden. Auch eine weitere Widerstandslinie, die aktuell bei 168,80 anzutreffen ist, konnte zeitweise übersprungen werden. "Damit hat sich der technische Ausblick aufgehellt", so das Haus. Die nächsten Widerstände lägen an der 21-Tagelinie bei 169,20 und am ersten Retracement des August-Abwärtsimpulses bei 170,41 Prozent.

Allerdings seien die zuletzt wieder höheren Notierungen nur schwerlich mit den erneut auf ein neues Hoch gestiegenen Inflationserwartungen in Einklang zu bringen, so die Helaba. Die Realrendite im 10-Jahresbereich hat zuletzt mit unter minus 2 Prozent ein neues Rekordtief erreicht.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2021 02:27 ET (06:27 GMT)