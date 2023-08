EUREX/Bund-Future starten mit Abgaben in die Woche

FRANKFURT (Dow Jones)--Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr 33 Ticks auf 131,05 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 131,40 Prozent und das Tagestief bei 130,97 Prozent. Umgesetzt wurden rund 20.700 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 86 Ticks auf 128,98 Prozent, der Bobl-Futures 14 Ticks auf 115,24 Prozent.

Das Umfeld am Rentenmarkt bleibt schwierig angesichts der weiter anziehenden Zinserwartungen. Mehr Klarheit erhoffen sich die Anleger von dem am Donnerstag beginnenden Zentralbankertreffen in Jackson Hole. Das Highlight ist die Rede von Fed-Präsident Powell am Freitag.

