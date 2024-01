EUREX/Bund-Future startet freundlich in die Woche

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den Bund-Future geht es am Montag im Verlauf nach oben. Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 44 Ticks auf 134,75 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 134,79 Prozent und das Tagestief bei 134,38 Prozent. Umgesetzt wurden 41.496 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 24 Ticks auf 117,98 Prozent.

Auch wenn EZB-Präsidentin Lagarde in der Vorwoche es als verfrüht bezeichnete, über Zinssenkungen zu diskutieren, haben die Marktteilnehmer beiderseits des Atlantiks die Zinssenkungserwartungen forciert.

Nach Aussage der Helaba wird der EZB-Sitzungstermin im April wieder mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit als Zinssenkungstermin wahrgeommen. Bis zum Ende des Jahres summiere sich die Erwartung auf fünf bis sechs Zinssenkungen um je 25 Basispunkte, was in dieser Dimension laut der Helaba nicht mit der Einschätzung der EZB-Präsidentin in Einklang zu bringen sei.

January 29, 2024 02:52 ET (07:52 GMT)