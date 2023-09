EUREX/Bund-Future startet mit Abgaben in die Woche

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Abgabedruck bleibt auch zum Start in die neue Handelswoche bestehen, der Bund-Future notiert am Montag im Verlauf leichter. Der Dezember-Kontrakt verliert 23 Ticks auf 129,39 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,56 Prozent und das Tagestief bei 129,36 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 15.050 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 8 Ticks auf 115,84 Prozent.

Die Charttechnik deutet für die Zinsstrategen der DZ Bank an, dass eine weitere Schwächephase auf das Rentenmarkt-Barometer wartet. Ob dies zu Wochenbeginn schon eintrete, hänge unter anderem am Ifo-Index ab. Die nächsten Unterstützungszonen liegen bei den vergangenen drei Tagestiefs in der Vorwoche bis hinunter auf 129,11 Prozent, danach warte weitgehend charttechnisches Neuland. Die Widerstände liegen oberhalb von 129,60 - eine Rückkehr in diese Zone könne auf Tagesbasis für Short-Positionen genutzt werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 25, 2023 02:38 ET (06:38 GMT)