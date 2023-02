EUREX/Bund-Future steigt vor EZB-Zinsentscheid

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den Bund-Future geht es am frühen Donnerstag noch etwas weiter nach oben. Nachdem die US-Notenbank am Vorabend die Leitzinsen wie erwartet um 25 Basispunkte nach oben genommen hatte und auch sonst keine negativen Überraschungen parat hatte, wird nun auf die Zinsentscheidung der EZB am Mittag gewartet. Eine Anhebung der Leitzinsen um 50 Basispunkte gilt als ausgemacht. Dass es zu einer Rezession in der Eurozone kommt ist für die Marktstrategen der Helaba keine ausgemachte Sache, nachdem das Wachstum im vierten Quartal mit plus 0,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal bereits positiv überraschte. Vor diesem Hintergrund gebe es für die EZB keinen Grund, den im Dezember in Aussicht gestellten Pfad von weiteren Leitzinserhöhungen in Höhe von 50 Basispunkten vorzeitig zu verlassen.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 31 Ticks auf 137,47 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 137,59 Prozent und das Tagestief bei 137 Prozent. Umgesetzt wurden rund 39.000 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 7 Ticks auf 117,5 Prozent.

DJG/thl/gos

February 02, 2023 03:02 ET (08:02 GMT)