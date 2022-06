EUREX/Bund-Future steigt - weiter sehr volatil

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Schwankungen am Anleihenmarkt sind derzeit extrem hoch. Am Mittwoch handelte der Bund-Future vom Tief zum Hoch über 223 Ticks. Aktuell steigt der September-Kontrakt um 34 Ticks auf 147,15 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 147,23 Prozent und das Tagestief bei 146,5 Prozent. Umgesetzt wurden rund 22.000 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 20 Ticks auf 123,33 Prozent. Ungeachtet charttechnischer Kaufsignale bleiben für die Marktstrategen der Helaba Risiken bestehen.

Inflation bleibt das dominierende Thema. Nach Daten aus Deutschland und Spanien am Vortag stehen die Verbraucherpreise aus dem Euroraum für Freitag auf der Agenda. Der Preisdruck auf EWU-Ebene dürfte vermutlich weiter gestiegen sein. Spanien meldete beispielsweise eine Inflation von EU-harmonisiert 10,0 Prozent. Daher dürfte die EZB unter Druck, die Leitzinsen deutlich anzuheben, auch wenn der entsprechende Preisindex in Deutschland mit 8,2 Prozent zwar hoch ausfiel, aber nicht so hoch, wie mit 8,8 Prozent befürchtet.

Innerhalb der EZB gab es bereits Vorschläge, im Juli einen Zinsschritt in Höhe von 50 Basispunkte vorzunehmen, anstatt wie avisiert nur um 25 Basispunkte. In diesem Zusammenhang verweist die Helaba auf die anstehenden Redebeiträge unter anderem von der EZB-Chefin Lagarde.

June 30, 2022 02:42 ET (06:42 GMT)