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EUREX/Bund-Future tendiert vor Inflationsdaten leicht nach unten

29.04.26 08:56 Uhr

DOW JONES--Für den Bund-Future geht es am Mittwochvormittag um 8 Ticks auf 125,05 Prozent nach unten. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,13 Prozent und das Tagestief bei 124,92 Prozent. Umgesetzt wurden 25.381 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert ebenfalls 8 Ticks auf 115,28 Prozent.

Im Blick stehen Preisdaten aus Deutschland. Um 14.00 Uhr werden die vorläufigen gesamtdeutschen Inflationszahlen für April veröffentlicht. Die bis in den April hinein gestiegenen und weiterhin auf hohem Niveau liegenden Benzinpreise werden nach Einschätzung der Marktstrategen der Helaba die Geldentwertungsrate in Richtung drei Prozent treiben. Damit würde die Zielverfehlung der EZB nochmals größer.

Jedoch gelte mit Blick auf die anstehende Zinsentscheidung am morgigen Donnerstag zu beachten, dass der Preisschub durch ein externes Ereignis ausgelöst worden sei und nicht durch eine zu lockere Geldpolitik, die sich in hohen Expansionsraten der Kreditvergabe und Geldmengen niederschlage. Ein regelrechter Straffungszyklus wie vor wenigen Jahren erwarten die Marktstrategen daher nicht. Ohnehin spielten die Notenbanker zunächst auf Zeit und warteten die Entwicklung im Nahen Osten ab sowie den Einfluss der bisherigen Energiepreisanstiege.

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

April 29, 2026 02:56 ET (06:56 GMT)