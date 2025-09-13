EUREX/Bund-Future trendlos

DOW JONES--Seit Tagen ist im Bund-Future kein klarer Trend zu erkennen. Am Freitag geht es im Verlauf zunächst ein paar Ticks nach unten. Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert 11 Ticks auf 129,04 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,09 Prozent und das -tief bei 129,01 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 15.332 Kontrakte. Der Bobl-Future büßt 4 Ticks auf 118,01 Prozent ein. Der Terminkontrakt handelte jüngst mehrheitlich im Bereich von 129 und 129,30, wobei allenfalls die EZB am Vortag für kurzfristige Volatilität sorgte. Derweil hat sich die Bund-Kurve leicht abgeflacht. Größere Impulse deuten sich für den Tag bisher nicht an.

September 12, 2025 02:48 ET (06:48 GMT)