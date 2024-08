EUREX/Bund-Future tritt im Verlauf auf der Stelle

Heute im Fokus

Millionenstrafe gegen T-Mobile US wegen Datenschutzverstößen. BVB-Torhüter Kobel hat viel Vertrauen in Trainer Sahin. Krypto-Experte: Bitcoin & Co. dürften von geldpolitischer Lockerung profitieren. Goldman Sachs-Analyst: NVIDIA ist die "wichtigste Aktie 2024". Elizabeth Warren: Elon Musks Unternehmen zu "verstrickt".