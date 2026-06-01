EUREX/Bund-Future tritt im Verlauf auf der Stelle
05.06.26 08:37 Uhr
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DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures zeigt sich am Freitag gegen 8:30 Uhr unverändert bei 125,61 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,68 Prozent und das Tagestief bei 125,54 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 10.259 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 16 Ticks auf 108,6 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 3 Ticks auf 115,56 Prozent.
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DJG/ros/mpt
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June 05, 2026 02:37 ET (06:37 GMT)