EUREX/Bund-Future tritt im Verlauf auf der Stelle

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future kann sich am Mittwoch im Verlauf für keine Richtung entscheiden. Der Dezember-Kontrakt notiert unverändert bei 174,85 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 174,93 Prozent und das Tagestief bei 174,67 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 20.021 Kontrakte. Der Bobl-Futures notiert unverändert bei 135,28 Prozent.

Die Marktstrategen der DZ Bank sehen nach dem Plus am Vortag kleine Vorteile für das Lager der Bullen. Allerdings seien die Umsätze vergleichsweise niedrig, offene Positionen sollten mit engen Stops versehen werden. Ansonsten sind die französischen Verbraucherpreise, der ADP-Report aus den USA sowie die Aufstockung der Bundesobligation um 4 Milliarden Euro die Themen des Tages. Zudem werde der Konferenz "The ECB and Its Watchers XXI" gelauscht, die mit einer Rede von EZB-Präsidentin Lagarde starten dürfte.

DJG/thl/err

(END) Dow Jones Newswires

September 30, 2020 02:44 ET (06:44 GMT)