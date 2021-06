EUREX/Bund-Future tritt vor EZB-Zinsentscheid auf der Stelle

FRANKFURT (Dow Jones)--Vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank am morgigen Donnerstag tritt der Bund-Future zur Wochenmitte auf der Stelle. Der September-Kontrakt des Bund-Futures notiert unverändert bei 172,1 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 172,2 Prozent und das Tagestief bei 172,09 Prozent. Auch der Bobl-Futures notiert unverändert bei 134,2 Prozent. An der Börse wird mit einem abwartenden Handel nahe der Marke von 172 Prozent gerechnet, bevor die EZB-Sitzung sowie die US-Verbraucherpreise am Donnerstag für neue Richtungsimpulse sorgen könnten.

Für die Marktstrategen der DZ Bank dürfte das Handelsgeschehen erneut durch Auktionen belebt werden. So plant die Deutsche Finanzagentur die Aufstockung einer 30-jährigen Anleihe im Umfang von 1,5 Milliarden Euro. Als diese Anleihe Mitte März zuletzt aufgestockt wurde, war die Auktion technisch nicht gedeckt. Das Verhältnis zwischen Bietungs- und Zuteilungsvolumen lag mit 1,2 eher im niedrigen Bereich. Mit aktuell 32 Basispunkten rentiert die Anleihe allerdings auf den nahezu höchsten Niveaus seit der Emission im Jahr 2019.

June 09, 2021 02:35 ET (06:35 GMT)